İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,49
  • EURO
    7,046
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    87974
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık açıkladı: 121 bin 388 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı
Güncel

Bakanlık açıkladı: 121 bin 388 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 121 bin 388 vatandaşın ihtiyaç talebinin, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandığını açıkladı.

DHA & İHA24 Mart 2020 Salı 13:13 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 13:36
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan ve 112, 155, 156 numaralarını arayarak çeşitli taleplerde bulunan 144 bin 405 kişiden 121 bin 388'inin ihtiyacının karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için valiliklerin ve kaymakamların başkanlığında, il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu anlatılarak, şöyle denildi:

"Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları 22 Mart itibariyle karşılanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda, 112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12 bin 571 arama ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirilmiştir. Bu aramalardan 121 bin 388'inin ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmıştır. Geriye kalan 23 bin arama ise bilgi talepli olup, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."  

İçişleri Bakanlığı dün duyurmuştu! Marketler için yeni düzenleme bugün başladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

'Sokağa çıkın'
'Sokağa çıkın'

'Sokağa çıkın'

Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.