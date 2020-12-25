Bakanlık açıkladı: 3 ay içerisinde 14 milyon 486 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etti

DHA 25 Aralık 2020 Cuma 12:31 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 12:31

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı ocak-kasım ayları arasında gelen 14 milyon 486 bin 632 kişiden, 12 milyon 34 bin 883'ünün yabancı ziyaretçi, 2 milyon 451 bin 749'unun ise yurt dışı ikametli vatandaşlar olduğu bildirildi. 2020 yılı kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının, 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 61,93 azalış gösterdiği belirtilerek, "Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2020 yılı kasım ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,93’lük azalış ile 883 bin 991 olmuştur. 2020 yılı ocak- kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, 2019 Yılı ocak-kasım dönemine göre yüzde 71,95 azaldı. 2020 yılı ocak-kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,95 azalış göstererek 12 milyon 34 bin 883 olmuştur" denildi.

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

2020 yılı kasım ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,77 azalış ile Bulgaristan'ın 143 bin 269 kişi ile birinci sırada yer aldığı belirterek, şunlar kaydedildi:

"Rusya yüzde 34,03 azalış ile 127 bin 116 kişiyle ikinci, Irak ise yüzde 38.20 azalış ile 48 bin 748 kişiyle üçüncü sıradadır. Irak ülkesini Ukrayna ile Almanya izlemektedir. Ocak-kasım döneminde ülkemize gelen yabancıların ülkelerine göre dağılımı; 2020 yılı ocak kasım döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,40 azalış ile Rusya 2 milyon 38 bin 380 kişiyle birinci, Bulgaristan yüzde 54.09 azalış ile 1 milyon 140 bin 739 kişiyle ikinci, Almanya ise yüzde 77 bin 84 azalış ile 1 milyon 71 bin 782 kişiyle üçüncü sıradadır. Almanya ülkesini Ukrayna ve İngiltere izlemektedir."