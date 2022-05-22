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Bakanlık açıkladı! Aramalarda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da bir depoda yapılan aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini bildirdi.

AA22 Mayıs 2022 Pazar 13:31 - Güncelleme:
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Bakanlığın açıklamasında, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yasa dışı makaron doldurumunun yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendiği belirtildi.

Aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron, 6 bin 950 kilogram tütün ve 7 makaron doldurma makinesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 13'ü yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılarak, "Yakalanan miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalamasıdır." ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaronun yakalanmasını sağlayan Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerini tebrik etti.

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