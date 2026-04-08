  • Bakanlık açıkladı: Kadıköy'deki yanan tekneden 4 kişi kurtarıldı
İstanbul Kadıköy Haydarpaşa Limanı açıklarında seyir halindeki özel bir tekneden yükselen dumanlar, Marmara'nın ortasında korku dolu anlar yaşattı. İçişleri Bakanlığı'nın anında devreye girmesiyle bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botları, alevlerin sardığı teknedeki 4 vatandaşı saniyelerle yarışarak tahliye etti. Dev dalgaların ve dumanların arasından sağ salim kurtarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yanan tekne ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

8 Nisan 2026 Çarşamba 15:35
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde teknede çıkan yangında, 4 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, özel bir teknede yangın çıktığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 hızlı tahlisiye botunun görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, kurtarma faaliyetinde özel teknedeki 4 kişinin, Sahil Güvenlik botuna alındığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve yangının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botlarınca söndürüldüğü kaydedildi.

