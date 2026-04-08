Bakanlık açıkladı: Kadıköy'deki yanan tekneden 4 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde teknede çıkan yangında, 4 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, özel bir teknede yangın çıktığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 hızlı tahlisiye botunun görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, kurtarma faaliyetinde özel teknedeki 4 kişinin, Sahil Güvenlik botuna alındığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve yangının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botlarınca söndürüldüğü kaydedildi.