Bakanlık açıkladı! Terör örgütü PKK ve DEAŞ'a ağır darbe İçişleri Bakanlığından, son 3 günde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ise 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.