İçişleri Bakanlığı: Alman uyruklı bir yabancı terörist sınır dışı eidldi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. ' denildi.
12.02.2020 16:06 - Güncelleme: 12.02.2020 16:06
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. " denildi.
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