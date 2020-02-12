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İçişleri Bakanlığı: Alman uyruklı bir yabancı terörist sınır dışı eidldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. ' denildi.

12.02.2020  16:06 - Güncelleme: 12.02.2020  16:06

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. " denildi.

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