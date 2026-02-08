İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık açıkladı: Ülkeye yasa dışı girişi engellendi
Güncel

Bakanlık açıkladı: Ülkeye yasa dışı girişi engellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 90 bin tıbbi sülüğün ele geçirildiğini bildirdi.

AA8 Şubat 2026 Pazar 16:22 - Güncelleme:
Bakanlık açıkladı: Ülkeye yasa dışı girişi engellendi
ABONE OL

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda su ürünleri kontrol görevlilerince dün gerçekleştirilen denetimlerde, yolcuya ait valiz içerisinde kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen yaklaşık 12,2 kilogram ağırlığında, 90 bin canlı tıbbi sülüğün ele geçirildiği belirtilen paylaşımda, "İlgili şahıs hakkında, daha önce de benzer bir fiilden işlem yapılmış olması nedeniyle Su Ürünleri Kanunu kapsamında adli işlem tesis edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulunuldu. Biyolojik çeşitliliğimizi tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerimiz kararlılıkla ve aralıksız devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.