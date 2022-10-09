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Bakanlık, Amonoslar'da ele geçirilen mühimmatın imha edildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı, Amanoslar'da ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

DHA9 Ekim 2022 Pazar 15:39 - Güncelleme:
Bakanlık, Amonoslar'da ele geçirilen mühimmatın imha edildiğini bildirdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Payas ilçesi Amanoslar bölgesi kırsalında nokta istihbaratına dayalı olarak 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Çörtük Operasyonu' düzenledi.

Operasyonda tespit edilen 2 depo içinde; 1 adet PKM makinalı tüfek, 10 adet el bombası, 12 adet roket mühimmatı, 3 bin 920 adet çeşitli çaplarda fişek, 28 adet piyade tüfeği şarjörü, 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 129 adet fünye, 8 adet el telsizi, 4 adet el telsizi anteni ve 100 metre saniyeli fitil ele geçirilerek imha edildi.

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