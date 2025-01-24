İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6986
  • EURO
    37,4996
  • ALTIN
    3182.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık avukatları 'vicdansız komşu' için düğmeye bastı
Güncel

Bakanlık avukatları 'vicdansız komşu' için düğmeye bastı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel gereksinimli bir çocuğun komşusu tarafından şiddete maruz kalmasına ilişkin soruşturmada Bakanlık avukatının karara itiraz ederek, zanlı hakkında tutuklama talebinde bulunduğunu açıkladı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 11:46 - Güncelleme:
Bakanlık avukatları 'vicdansız komşu' için düğmeye bastı
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de özel gereksinimli çocuğa şiddet olayına ilişkin açılacak dava sürecine müdahil olup failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Vicdansız komşu serbest" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İzmir'de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulunmuştur. Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.