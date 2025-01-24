Bakanlık avukatları 'vicdansız komşu' için düğmeye bastı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de özel gereksinimli çocuğa şiddet olayına ilişkin açılacak dava sürecine müdahil olup failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Vicdansız komşu serbest" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İzmir'de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulunmuştur. Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.