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Bakanlık, bebeğiyle müstehcen fotoğraflar paylaşan kadın hakkında suç duyurusunda bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İHA25 Ağustos 2020 Salı 13:13 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:14
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve henüz bebek olan çocuğunu da buna alet eden şahıs hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası ivedi olarak Bakanlığımız tarafından gerekli takip başlatılmıştır. Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderilmiştir. Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup, çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır. Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

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