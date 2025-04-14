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Bakanlık çevre kirliliği için düğmeye bastı! CHP'li belediyeye 1.8 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri çevre kirliliği için denetimlerini artırdı. Bakanlık tarafından İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana atık döken CHP'li Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3.7 milyon TL ceza verildi.

IHA14 Nisan 2025 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Bakanlık çevre kirliliği için düğmeye bastı! CHP'li belediyeye 1.8 milyon lira ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana dökülen atıkların neden olduğu kirlilikle ilgili Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 1 milyon 869 bin 726'şer TL ceza uyguladı.

BAKANLIKTAN İZMİR'E DENETİM

İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, basına yansıyan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede, Urla Yağcılar Mahallesi'nde bulunan alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi. Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

CHP'Lİ BELEDİYEYE 1.8 MİLYON LİRA CEZA

Çevre Kanunu kapsamında CHP'li Urla Belediyesi'ne ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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