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Bakanlık cezayı az buldu! Sıla bebek davasında karara itiraz edilecek

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada Sıla'nın annesi B.Y. üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay, G.K. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla bebeğin ölümüne ilişkin sanıklara verilen cezaya, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz edecek.

AA7 Şubat 2025 Cuma 16:21 - Güncelleme:
Bakanlık cezayı az buldu! Sıla bebek davasında karara itiraz edilecek
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Edinilen bilgiye göre, davaya en başından beri müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, sanıklara verilen cezaya itiraz etmek üzere istinafa başvuracak.

'TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMAKSIZIN' CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLECEK

Bakanlık, davadaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden "üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılması ve ayrıca sanık B.Y. ile sanık K.A'nın babası K.A'nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten cezalandırılmasını talep edecek.

KARAR AÇIKLANDI

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada bugün karar açıklanmış, anne B.Y. üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay, G.K. 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış, sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. berat etmişti.

Sıla bebek davasında karar çıktı

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