Sosyal medyada sınıf ortamında öğrencilerle video paylaşan ve binlerce takipçiye ulaşan 'fenomen öğretmenler' için CİMER ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çok sayıda şikayet iletilmiş; bunun üzerine bakanlık, sosyal medya hesaplarının inceleneceğini, mevzuata aykırı paylaşımlar tespit edilmesi hâlinde disiplin sürecinin işletileceğini bildirmişti. Denetim haberlerinin ardından bazı öğretmenler, özellikle öğrencilerin yer aldığı videolar için savunma niteliğinde açıklamalar yaptı. "Tenefüslerini benimle geçirdiler" gibi ifadelerle, çekimlerin öğrencilerin rızasıyla yapıldığını göstermeye çalışan paylaşımlar dikkat çekti. Bazı fenomen öğretmenlerin sessizce sosyal medyadan çekildiği, bazılarının ise takipçilerine veda eden metinler paylaşarak "farklı bir yolda ilerleme" gerekçesiyle hesaplarını kapattığı görüldü.

AKŞAM, 24 Aralık'ta bakanlığın fenomen öğretmenler için inceleme başlattığını gündeme getirmişti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre öğretmenler, öğrencilerin görüntülerini yalnızca velisinden izin alarak paylaşabiliyor. Aykırı paylaşım yapanlara verilen kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl kalıyor.