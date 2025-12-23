İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8367
  • EURO
    50,6414
  • ALTIN
    6125.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık devreye girdi: Bakım merkezinde şiddet skandalına soruşturma
Güncel

Bakanlık devreye girdi: Bakım merkezinde şiddet skandalına soruşturma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel bir engelli bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin idari sürecin başlatıldığını duyurdu.

AA23 Aralık 2025 Salı 18:30 - Güncelleme:
Bakanlık devreye girdi: Bakım merkezinde şiddet skandalına soruşturma
ABONE OL

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp skandalı" başlığıyla haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce merkeze gidilerek inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin bakanlığımız tarafından gerekli idari işlemler başlatılmış ve muhakkik görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için davaya müdahil olup yargı sürecini yakından takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • idari işlem
  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
  • bakım merkezinde şiddet
  • gaziantep

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.