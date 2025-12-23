Bakanlık devreye girdi: Bakım merkezinde şiddet skandalına soruşturma

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp skandalı" başlığıyla haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce merkeze gidilerek inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin bakanlığımız tarafından gerekli idari işlemler başlatılmış ve muhakkik görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için davaya müdahil olup yargı sürecini yakından takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."