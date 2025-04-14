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Bakanlık devreye girdi: Mahrem görüntülerini paylaşan anneye gözaltı! Bebek ise devlet koruması altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir eden kadının gözaltına, bebeğin de devlet korumasına alındığını bildirdi.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Bakanlık devreye girdi: Mahrem görüntülerini paylaşan anneye gözaltı! Bebek ise devlet koruması altına alındı
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Bakanlıktan, bir kadının, bazı sosyal medya platformlarında bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

BEBEK, DEVLET KORUMASINA ALINDI

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır. Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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