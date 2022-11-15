Bakanlık dezenformasyona neden olan asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatacak

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 13 Kasım'da meydana gelen hain terör saldırısının ardından sosyal medya hesaplarından ve basın-yayın kuruluşu görünümlü sitelerden dezenformasyona başvurularak gündemi saptıracak yalan haberlerin aceleyle yayılmak istendiğinin görüldüğü" belirtildi.

Emniyet Teşkilatının olayı aydınlatmasının ardından, terör örgütü PKK/PYD tarafından yapılan söz konusu eylemin uluslararası destekçilerini, terör örgütü ve terör örgütüyle ilişki içerisindeki legal alan uzantılarını tedirgin ettiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle konunun göç yönetimi ve güvenlik alanına çekilerek büyük resmin çarpıtılmak istendiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör saldırısının öncesi ve sonrasına ilişkin süreçler netlik kazanıp sorumlular ortaya çıktıkça, kamuoyunda infial uyandırmak ve gündemi değiştirmek üzere yurt içi ve yurt dışındaki sosyal medya hesapları ve yalanın arkasına sığınan siber alan iş birlikçileri tarafından 'Tırlarla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da sokağa salındığı' iddiasını içeren eski paylaşımların sanki yeniymiş gibi sorumsuzca yeniden dolaşıma sokulduğu görülmektedir.

Mevzubahis görüntülerin 2 ay öncesine ait olduğu açık kaynaklardan bilinmektedir. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinin internet sitesinden 26 Eylül 2022 tarihinde yapılan basın açıklamasında, görüntülerde yer alan düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da yakalandığı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği duyurulmuştur. Buna karşın, hain saldırının ardından söz konusu görüntülerin yeniden dolaşıma alınmasının amacının ve niyetinin takdirini kamuoyunun vicdanına ve bilgisine sunuyoruz."

Terör saldırısı sonrasındaki süreçlerde uluslararası yayın kuruluşları ile siber alan iş birlikçileri tarafından Türkiye'ye ilişkin dezenformasyona dayalı içerikler üretilerek ülkeye zarar vermek için ortak noktada buluştukları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göç İdaresi Başkanlığı olarak göç yönetimini her geçen gün daha iyi bir şekilde, dünyaya örnek teşkil edecek bir motivasyonla yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da ülkemize karşı birleşen kötü niyetli kesimlerin göç olgusunu ve yönetimini söylem merkezlerine taşıyarak her alanda olduğu gibi göç yönetiminde de Türkiye'nin önünü kesmek istediklerinin farkındayız. Ülke olarak derin bir üzüntü yaşadığımız bugünlerde provokatif paylaşım ve haber yapanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağının bilinmesini isteriz."