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Bakanlık düğmeye bastı: Sosyal medyada tetikçi ilanlarına operasyon

Sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan” şahıslara yönelik 54 ilde düzenlenen operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
Bakanlık düğmeye bastı: Sosyal medyada tetikçi ilanlarına operasyon
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:

54 ilde bugün "Sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan" şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,

-Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,

-Sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,

-Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları,

-Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve

-Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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