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Bakanlık duyurdu: 2 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

AA2 Ağustos 2022 Salı 18:08 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 2 PKK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2012'de örgüte katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 65'e yükseldi.

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