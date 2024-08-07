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Bakanlık duyurdu: Bir platforma daha erişim engeli getirildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatıldığını bildirdi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 21:19 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: Bir platforma daha erişim engeli getirildi!
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ROBLOX'A ÇOCUK İSTİSMARINA YÖNELİK İÇERİKLER NEDENİYLE ERİŞİM ENGELİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

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