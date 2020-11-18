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Güncel

Bakanlık duyurdu: EKPSS kura başvuruları bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvuruların bugün başladığını açıkladı.

DHA18 Kasım 2020 Çarşamba 12:01 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:01
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Kuraya, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi okulu mezunu olan ya da bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek.

ÖSYM BAŞVURU MERKEZİNE BAŞVURACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi'nde adayın isim, soy isim, engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen engel grubu, adayın TC Kimlik No, yerleştirme türü bilgileri doldurulacak. Adaylar, açıklanan tarihler arasında söz konusu belge ile ÖSYM başvuru merkezine başvurabilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Öte yandan, 2018 yılında yapılan kura kayıtlarının, 4 yıl geçerli olması nedeniyle, 2018-EKPSS'ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar da 2020- EKPSS/Kura başvurusu yapabilecek.

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