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Bakanlık duyurdu: Entegratörlük yetkisi için süre uzatıldı

Ticari elektronik ileti onay ve ret işlemlerinde hizmet sağlayıcılara hizmet verenlerden Ticaret Bakanlığından entegratörlük yetkisi almayanlar için başvuru süresi üç ay uzatıldı.

AA8 Nisan 2025 Salı 09:41 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: Entegratörlük yetkisi için süre uzatıldı
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Bakanlıkça hazırlanan "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki tebliğ 18 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş, söz konusu tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar Bakanlıktan entegratörlük yetkisi almayanların hizmet sağlayıcı adına ticari elektronik iletilere ilişkin hiçbir işlem tesis edemeyecekleri ve İleti Yönetim Sistemi üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecekleri hükme bağlanmıştı.

Yeni tebliğle entegratörlük yetkisi almak için başvuru süresi üç ay uzatılırken, Bakanlık da bu süreyi üç aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.

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