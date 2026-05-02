  • Bakanlık duyurdu: Mardin Valisi Akkoyun'un kayyumluk görevi uzatıldı
Bakanlık duyurdu: Mardin Valisi Akkoyun'un kayyumluk görevi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme kapsamında, Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen kayyum görev süresi iki ay daha uzatıldı.

2 Mayıs 2026 Cumartesi 10:18
Mardin'de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti.

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, yeniden değerlendirilerek 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek. Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

