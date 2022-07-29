Bakanlık duyurdu: Marmaris yangını kontrol altına alındı

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler-Turunç yolu üzerinde yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra belediye ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

Bölgeden gelen son bilgilere göre havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

AFAD: YARALI BULUNMAMAKTA

AFAD'dan yapılan açıklamada yangının sıçradığı otelin önceden tahliye edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bölgede çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup, yaralı bulunmamaktadır. Yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz"