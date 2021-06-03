İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Haziran 2021 Perşembe / 22 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6311
  • EURO
    10,5373
  • ALTIN
    525.659
  • BIST100
    1438.89
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Güncel

Bakanlık duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

03 Haziran 2021 Perşembe 12:03 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:03
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.

Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.