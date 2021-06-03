Bakanlık duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

03 Haziran 2021 Perşembe 12:03 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:03

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.

Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.