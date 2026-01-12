Bakanlık duyurdu: Sigara kullanımına yeni düzenleme geliyor

Bakan Memişoğlu, AA muhabirine, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması için 2026'da her türlü bağımlılıkla daha etkin bir mücadelenin yürütüleceğini belirtti.

Sigara bırakma poliklinikleri ve sahada görev yapan mobil ekiplerin daha aktif hale getirileceğini belirten Memişoğlu, özellikle kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımına yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını söyledi.

Bakan Memişoğlu, tütünle mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Şu anda çalışıyoruz. Özellikle tütünle ilgili sigara bırakma polikliniklerimiz, sahaya çıkan mobil ekiplerimizin yanında mevzuatsal anlamda bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu konuda mücadeleyi çok daha etkin hale getirmemiz lazım." diye konuştu.

"GIDA VE ŞEKERLE İLGİLİ TARIM BAKANLIĞIMIZIN DA DAHİL OLDUĞU BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Dijital bağımlılık, tütün bağımlılığı ve yeme alışkanlıklarının bir alışkanlık türü olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Bu alışkanlıklardan hep beraber vazgeçmemiz gerekiyor. Doğru ve düzgün, sağlıklı alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan, bağımlılıktan uzak kalmamız için de özellikle bu konuda tütünle ilgili iyi bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.

Bakan Memişoğlu, denetimlerin de içerisinde olduğu bir çalışmanın yapıldığını belirterek, "Hem tütünle hem de gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığımızın da dahil olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" politikasını oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Memişoğlu, "Bunun en önemli mottosu olarak da koruyan, geliştiren ve üreten sağlık diyoruz. Türkiye'de sağlıkta hizmet anlamında dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Özellikle son 24 senede hem altyapıda hem sistematik olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük bir gelişim süreci yaşadık. Hem kovidde hem de depremde ispatlandı. Uluslararası anlamda da 160 ülkeden insan gelip Türkiye'den sağlık hizmeti alabiliyor." diye konuştu.

"HERKESİN BU POLİTİKAYA SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

En büyük hedeflerinin sağlıklı toplumu oluşturmak olduğunun altını çizen Memişoğlu, "Bu kültürü ve bilinci toplumla beraber oluşturup insanların sağlıklı kalmasını hedeflediğimiz bir politikaya yönelmiş durumdayız. Herkesin sağlığına zarar verecek davranışlardan veya alışkanlıklardan vazgeçmesi için hep beraber bu politikaya sahip çıkmasını hedefliyoruz. Tütünü ve diğer alışkanlıkları bir tarafa bırakmamız lazım." dedi.

Bakan Memişoğlu, kilo ile mücadele konusunda ise doğru ve sağlıklı beslenme, hareket ve egzersizin mutlaka yapılması gerektiğini, bunun için aile hekimlikleri, sağlıklı hayat merkezleriyle bu hedefi gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.