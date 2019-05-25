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Bakanlık duyurdu... Terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.' denildi.

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