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Güncel

Bakanlık duyurdu: Yüzde 25'lik indirim için son gün 18 Ekim

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'TOKİ'nin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor.' açıklamasında bulundu.

DHA14 Ekim 2024 Pazartesi 16:47 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: Yüzde 25'lik indirim için son gün 18 Ekim
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TOKİ'nin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor. TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabiliyor. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satın alınan konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabiliyor. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalara yapılıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor" denildi.

  • TOKİ
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • erken ödeme

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