İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9657
  • EURO
    51,8985
  • ALTIN
    7373.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık duyurdu: Yüzlerce personel istihdam edilecek
Güncel

Bakanlık duyurdu: Yüzlerce personel istihdam edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, 903 sözleşmeli personel alımı yapılacağını, başvuruların ise 2-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

IHA27 Şubat 2026 Cuma 15:46 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: Yüzlerce personel istihdam edilecek
ABONE OL

MEB, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 903 sözleşmeli personelin; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadrolarından alınacağı ifade edildi. Başvuruların, 2 Mart Pazartesi günü başlayıp 6 Mart 2026 Cuma günü sona ereceği belirtildi.

Başvurular Kariyer Kapısı'ndan

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı internet adresinden yapabileceği, yerleştirme sonuçlarının ise ise 13 Mart tarihinde MEB'in ve Kariyer Kapısı'nın resmi internet adresinden duyurulacağı ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.