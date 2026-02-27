Bakanlık duyurdu: Yüzlerce personel istihdam edilecek

MEB, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 903 sözleşmeli personelin; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadrolarından alınacağı ifade edildi. Başvuruların, 2 Mart Pazartesi günü başlayıp 6 Mart 2026 Cuma günü sona ereceği belirtildi.

Başvurular Kariyer Kapısı'ndan

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı internet adresinden yapabileceği, yerleştirme sonuçlarının ise ise 13 Mart tarihinde MEB'in ve Kariyer Kapısı'nın resmi internet adresinden duyurulacağı ifade edildi.