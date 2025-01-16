Bakanlık etil alkol ve metanol için kararını verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Etil Alkol ve Metanol Üreticisi ve İthalatçısı Firmaların

Yurt İçinde Depo Açmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, etil alkol üretim tesisi dışında, ara depolama yapmak isteyen etil alkol üretim ve dağıtım yetkisini haiz firmalar ile gümrük işlemleri tamamlanıp millileşmiş etil alkol ve metanolün kullanıcı firmalara tesliminden önce ara depolama yapmak isteyen dağıtım yetkisini haiz ithalatçı firmaların, bu alanda depo açmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, etil alkolde ara depolama yapmak isteyen üretici firmalar ile gümrük işlemleri tamamlanıp millileşmiş etil alkolün veya metanolün kullanıcı firmalara tesliminden önce ara depolama yapmak isteyen firmalar, depo açmak için Tarım ve Orman Bakanlığından izin almak zorunda olacak.

Etil alkol üreticisi ve ithalatçısı firmalar yurt içinde sadece denatüre edilmiş ambalajlı, kaplı veya dökme etil alkol deposu, metanol ithalatçısı firmalar da yurt içinde ambalajlı, kaplı veya dökme metanol deposu açabilecek. Etil alkol ve metanol depoları aynı adreste birlikte açılamayacak.

Dökme etil alkol ve metanol depolarında hiçbir şekilde ambalajlama ve kaplara dolum yapılamayacak.

- DEPOLARIN ÖZELLİKLERİ

Etil alkol ve metanol deposu, sadece bu işe ayrılacak. Depolarda veya eklentilerinde başka bir faaliyet veya depolama yapılamayacak.

Her bir tank sadece denatüre edilmiş dökme etil alkol veya metanol depolanmasına tahsis edilecek ve bu tanklar başka amaçla kullanılamayacak.

Kurulacak dökme etil alkol ve metanol deposunda kullanılacak tankların toplam kapasitesi 150 metreküpten fazla, 60 metreküpten az olamayacak. Kullanılacak her bir depolama tankı en az 30 metreküp kapasiteye sahip bulunacak.

Depolarda kullanılacak tanklarda yeni ve kullanılmamış olma şartı aranacak. Depo çıkış hatları üzerine Bakanlığın belirlediği noktalara ve teknik şartlara uygun sayaçlar takılacak ve bunlar Bakanlık bilişim altyapısıyla entegre edilecek.

Tanklardaki alkol miktarının dışarıdan ölçülebilmesi için ölçüm aparatı takılacak, etil alkol ve metanol depolarında, ürün giriş çıkış miktarlarını gösterecek kayıtlar tutulacak.

Depolara ilişkin bilgiler, dağıtım uygunluk belgesi üzerinde gösterilecek, depolar birden fazla firma tarafından ortak kullanılamayacak ve depolar dahilinde gerçekleşen aykırılıklar, merkez iş yerinde gerçekleşmiş kabul edilecek.

- BAŞVURU İŞLEMLERİ

Etil alkol veya metanol deposu açmak isteyen firmalar, taleplerine ilişkin dilekçelerini ilgili bilgi ve belgeleri içeren dosya ile birlikte Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına (TADAB) sunacak.

Deponun uygun bulunması halinde faaliyet konusu etil alkol veya metanol depolanması olan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının ibrazı kaydıyla firmaya depo açma izni verilecek ve dağıtım uygunluk belgesi tadil edilecek.

Uygunsuzluk tespiti halinde bu durum başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecek ve uygunsuzluğun 90 gün içerisinde giderilmesi istenecek.

- DEPOLARIN KAPATILMASI VE DEVRİ

Depoların kapatılması ve devri Bakanlık iznine tabi olacak.

Etil alkol ve metanol deposunu kapatmak isteyen üretici ve ithalatçı firmaların stoklarındaki ürünlerin ve tankların değerlendirme şeklini belirtir dilekçe ile TADAB'a başvurması gerekecek. Başvuru, 30 gün içinde değerlendirilecek.

Devir işlemlerinde tankların yeni ve kullanılmamış olması şartı aranmayacak.

Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde depolarını tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirmeyenlerin depo açma izinleri iptal edilmiş sayılacak.