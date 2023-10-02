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Bakanlık fıstık deposundaki görüntüler için düğmeye bastı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te bir fıstık deposunda fıstıkların arasına girerek yüzen kişinin yakalandığını, depo sahibinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, 'Depoda yapılan aramada 2 ton fıstığa el konulmuş, fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır' denildi.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
Bakanlık fıstık deposundaki görüntüler için düğmeye bastı
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Sosyal medyada bir kişinin Siirt'te bir fıstık deposunda bacadan akan fıstıkların içinde yüzerek, fıstıkların üzerine tükürdüğü görüntülere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklama yapıldı. Açıklamada, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ve görüntülerdeki şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Ayrıca depo sahibi diğer şüphelinin yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bunların yanı sıra Siirt merkez Akyamaç köyünde olduğu belirlenen depoda cumhuriyet savcılığının izniyle arama yapılmış, depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmekte olup, halk sağlığını riske atanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" mesajı verildi.

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