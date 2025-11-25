İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

Bakanlık güvensiz gıdaya geçit vermedi

Zonguldak'ta sağlığa aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlenen pide imalathanesi mühürlendi.

AA25 Kasım 2025 Salı 15:30 - Güncelleme:
Bakanlık güvensiz gıdaya geçit vermedi
Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir pide imalathanesine yaptığı denetimde bozulmuş ve kokmuş et ile üretim alanında küf ve pas oluşumu tespit edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonucu, halk sağlığını tehdit eden işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi.

Denetim sonrası imalathanede bulunan malzemeler, belediye ekiplerince çöp aracına atıldı.

Öte yandan, işletmenin kapatılması sırasında bazı kişilerin direndiği görüntülere yansıdı.

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimlerin yapıldığı belirtilerek, "Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde vatandaşın sağlığını hiçe sayan görüntülerle karşı karşıya kaldık. Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

