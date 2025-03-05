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Bakanlık hazırladı... Ulusal Süt Konseyinin yönetimi için karar Resmi Gazete'de

Ulusal Süt Konseyinin genel kurul ve yönetim kurulu yapısı yeniden düzenlendi.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
Bakanlık hazırladı... Ulusal Süt Konseyinin yönetimi için karar Resmi Gazete'de
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Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Ulusal Süt Konseyinin genel kurulu ile yönetim kurulunun oluşumuna ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, konsey genel kurulunda yer alan "üretici alt grubu", ilgili kanunlara göre kurulmuş üç farklı üretici örgütlenmesinin kendi iç yapılanmasında yer alan 5'er üyeden oluşmak üzere 15 kişiyle temsil edilecek.

Yönetim kurulu da "kamu alt grubu"ndan üç asıl, diğer alt gruplardan üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere kendi üyeleri arasından seçimle belirlenen 12 asıl ve 9 yedek üyeden oluşacak. Yönetim kurulundaki "üretici alt grubu" ilgili örgüt üyelerinden seçimle belirlenen birer asıl, birer yedek üye olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeyle temsil edilecek.

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