Bakanlık iddia üzerine harekete geçti

Bir sanatçının "Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğüne çağrılarak görüşülmesine" yönelik iddiaları üzerine, DT'nin talebiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir başmüfettiş ve müfettiş yardımcısı görevlendirildi.

DT'den yapılan açıklamada, bir DT sanatçısının Genel Müdürlüğe "çağrılarak görüşülmesine" yönelik iddiaların basında yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Konunun açıklığa kavuşturulması, incelemesi ve soruşturması için tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.