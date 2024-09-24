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Bakanlık iddia üzerine harekete geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir sanatçının iddialarına ilişkin DT'nin talebiyle müfettiş görevlendirdi.

AA24 Eylül 2024 Salı 15:53 - Güncelleme:
Bakanlık iddia üzerine harekete geçti
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Bir sanatçının "Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğüne çağrılarak görüşülmesine" yönelik iddiaları üzerine, DT'nin talebiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir başmüfettiş ve müfettiş yardımcısı görevlendirildi.

DT'den yapılan açıklamada, bir DT sanatçısının Genel Müdürlüğe "çağrılarak görüşülmesine" yönelik iddiaların basında yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Konunun açıklığa kavuşturulması, incelemesi ve soruşturması için tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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