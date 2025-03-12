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Bakanlık ihbar üzerine harekete geçti! Çok sayıda numune alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Adana'daki Ceyhan Nehri'nde oluşan kirlilik ve balık ölümleri ihbarı üzerine saha incelemesi başlatıldı. Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Bakanlık ihbar üzerine harekete geçti! Çok sayıda numune alındı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 Mart'ta Adana'daki Ceyhan Nehri'nde oluşan kirlilik ve balık ölümleri ihbarı üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, kirliliğin kaynağını tespit etmek için yetkili çevre laboratuvarından 6 ekip ve 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile saha incelemesi başlattı.

Denetimler, Ceyhan Havzası'nın yanı sıra Seyhan Havzası'nı da kapsayacak şekilde genişletildi.

Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yatağında incelemeler başlatıldı. Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı.

Atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden organize sanayi bölgeleri, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesisleri olmak üzere 40 tesisin çıkışından atık su numuneleri alındı.

Numunelerin analiz sonuçlarına göre, çevre mevzuatında verilen sınır değerlerinin üzerinde atık su deşarjı tespit edilirse, kirliliğe neden olan işletmeler için Çevre Kanunu'nda belirtilen cezalar uygulanacak.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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