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Bakanlık İstanbul için harekete geçti! Yeni taksi sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını ve Bakanlık olarak destek vereceklerini açıkladı.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 22:35 - Güncelleme:
Bakanlık İstanbul için harekete geçti! Yeni taksi sistemi geliyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız." ifadesini kullanan Uraloğlu, şunları söyledi:

"2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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  • Bakan Uraloğlu
  • İstanbul taksi

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