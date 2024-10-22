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  • Bakanlık İstanbul sahilleri için harekete geçti! Çalışma tüm Türkiye'ye yayılacak
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Bakanlık İstanbul sahilleri için harekete geçti! Çalışma tüm Türkiye'ye yayılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Karaköy, Maltepe ve Tuzla sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirdi.

AA22 Ekim 2024 Salı 16:13 - Güncelleme:
Bakanlık İstanbul sahilleri için harekete geçti! Çalışma tüm Türkiye'ye yayılacak
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Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı ekipleri, İstanbul'un sahil bölgelerinde deniz yüzeyindeki atıkları toplamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, sabah erken saatlerde Karaköy'deki Deniz Ticaret Odası önündeki iskeleden "Ahtapot-7" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla İstanbul Boğazı'na doğru açıldı.

Sahil hattında bir süre deniz yüzeyini tarayıp, temizlik yapan tekne, topladığı atıklarla iskeleye geri döndü.

Ekipler daha sonra, Maltepe'deki Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifinin bulunduğu alandaki iskeleden "Temiz Tuzla" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla açılarak temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

SAHİL ÇÖPLERDEN TEMİZLENDİ

Maltepe açıklarında gerçekleştirilen çalışmada, deniz yüzeyindeki poşet, pet şişe, plastik bidon ve benzeri atıklar teknenin önündeki aparat yardımıyla toplanarak bertaraf edilmek üzere depolandı.

Ardından Tuzla'daki tersaneler bölgesine geçen ekipler, burada da yerli ve milli imkanlarla yüzde 100 elektrikli olarak üretilen ve uzaktan kumandayla çalışan "Lautus" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla temizlik çalışması yaptı.

TÜM SAHİLLERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Üzerinde bulunan güneş panellerinin desteğiyle aralıksız 6 saate kadar çalışabilen, sahip olduğu 2 pervane ile kendi ekseni etrafında rahatça dönebilen ve yaklaşık 100 litrelik atık toplama hacmine sahip olan "Lautus" ile tersaneler bölgesi ve Tuzla sahilinde deniz yüzeyine çıkan atıklar bertaraf edilmek üzere toplandı.

TÜÇA'nın denizlerdeki kirliliği azaltmak için temizlik çalışmalarını başta İstanbul sahilleri olmak üzere Türkiye'nin tüm sahillerinde sürdüreceği öğrenildi.

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