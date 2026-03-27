CHP'li Başkan Mansur Yavaş'ın üst düzey yöneticilerine 'ihale' yolsuzluğu dosyasından soruşturma izni verildi. 10 yönetici hakim karşısına çıkacak.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser ve imar dosyalarının ardından 'ihale' soruşturması başlatıldı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, 2022 yılı Denetim Komisyonu raporundaki usulsüzlük tespitleri üzerine İçişleri Bakanlığı, aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz ve Fen İşleri Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan'ın da bulunduğu 10 üst düzey isim için 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma izni verdi. Dönemin Meclis Başkanvekili Fatih Ünal tarafından yargıya taşınan raporda, Fen İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerde mevzuata aykırı hareket edildiği ve kamu zararına yol açıldığı iddia edildi. Yapılan incelemelerde, ihaleye katılan bazı firmaların sunduğu ortaklık ve temsil belgelerinin gerçeğe aykırı olduğu, buna rağmen bu firmaların ihale dışı bırakılmadığı saptandı.

İHALELERE İNCELEME

Bilirkişi raporuna göre ihaleyi kazanan firmaların sunduğu 'İş Deneyim Belgeleri'nin süresinin dolduğu ancak komisyonun bunu görmezden geldiği tespit edildi. "Başkent Ankara Kalkınma Projesi (1 v e 3 Etap)", "Ankara Rekreasyon Alanlarında Zemin İmalatları (Yaya Yolu, Bisiklet Yolu, Araç Yolu) Yapım işi" ihalesi ile "Muhtelif İlçelerde Betonarme Taş Duvar ve Çevre Duvarı Yapmı işi" ihalesindeki usulsüzlüklerle ilgili hazırlanan iddianame mahkemece tarafından kabul edildi. İddianamede 'görevi kötüye kullanmak' suçundan Erol Gündüz, Yetiş Ali Aslan, ihale komisyon üyeleri S.A., M.E., H.A., B.T., F.M., G.D., Ö.L.A. ve T.Y. sanık sıfatıyla yer aldı. 28 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması 18 Mayıs'ta yapılacak.

Yavaş, açıklamalarında "Hakkımda hiçbir soruşturma yok, alnımız ak" ifadelerini kullanmıştı. Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yavaş hakkında ihale, personel alımları, konser ödemeleri gibi farklı başlıklarda çok sayıda inceleme aşamasında dosya bulunduğu ifade edildi.