İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık İzmir'deki çevre felaketi için harekete geçti
Güncel

Bakanlık İzmir'deki çevre felaketi için harekete geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

IHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
Bakanlık İzmir'deki çevre felaketi için harekete geçti
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. Balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındı. Numuneler yetkili laboratuvar tarafından incelendi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemimiz ve Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarımız gönderilmiş, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacaktır. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimler bakanlığımızca uyarılmıştır. Gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı: CHP çevre felaketlerine sebep olmayı ihmal etmiyor

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü: Balık ölümlerinin nedeni sıcaklık

İzmir'de vatandaşları tedirgin eden metro çalışması
  • İzmir Körfezi
  • Balık Ölümleri
  • Çevre Bakanlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.