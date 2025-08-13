İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7447
  • EURO
    47,7025
  • ALTIN
    4396.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık, Karaman Çocuk Evleri iddialarını çürüttü
Güncel

Bakanlık, Karaman Çocuk Evleri iddialarını çürüttü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman'daki Çocuk Evleri'nde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin, 'Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu yazışmaların eski tarihli olduğu ve kurum bakımında olan çocuklarımıza yönelik olmadığı tespit edilmiştir.' bilgisini paylaştı.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Bakanlık, Karaman Çocuk Evleri iddialarını çürüttü
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün bazı yayın organlarında yer alan Karaman'daki Çocuk Evleri'nde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin Next Sosyal'deki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, haberde yer alan mesajların çocukları hedef aldığına dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, Bakanlıkça olayın tüm boyutlarıyla ilgili olarak ivedilikle soruşturma başlatıldığı ve 2 müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu yazışmaların eski tarihli olduğu ve kurum bakımında olan çocuklarımıza yönelik olmadığı tespit edilmiştir. İnceleme sonucu mesajlardaki ifadelerin bazı kurum çalışanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza yönelik hiçbir kötü muameleye müsamaha göstermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ayrıca dezenformasyon içerikli haberlere yönelik yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bir kez daha ifade ediyor, medya organlarını çocuklarla ilgili haberlerde gerekli hassasiyet ve özeni göstermeye davet ediyoruz."

  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
  • karaman çocuk evleri
  • next sosyal

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.