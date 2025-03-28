Bakanlık kreşinde ''Uluslararası Sıfır Atık Günü'' kutlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı organizasyonda, kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri, öğretmenlerinin nezaretinde geri dönüşüm materyalleriyle üretilen sıfır atık robot kostümleri giyerek sunum yaptı.

Sunumda, çocuklar yerli ve milli enerji türlerini ve kaynaklarını 7 coğrafi bölge üzerinden tanıttı. Enerjinin doğru kullanımını, hatalar yapılması durumunda dünyada olabilecek değişiklikleri robotik kodlama teknikleriyle anlatan çocuklar, yenilenebilir enerjinin olumlu yönleri üzerine yorumlarda bulundu.

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji ve temiz enerji kaynaklarının önemine dikkati çekerek, çocuklara bu kavramları öğrettikleri için öğretmenlerine teşekkür etti.

Çocuklar, hazırladıkları enerji portfolyolarını Bayraktar'a sundu. Bakan Bayraktar, enerji tasarrufu konusunda çocuklara evlerinde aldıkları tedbirler, enerji türleri, geri dönüşümün neden gerekli olduğu gibi etkinlikten elde ettikleri kazanımlara ilişkin sorular yöneltti.

Programın sonunda çocuklar, Türkiye haritası üzerinde yaptıkları resimlerden oluşan bir kolajı ve Türk bayrağı tablosunu Bayraktar'a hediye etti.

Bakan Bayraktar, etkinliğe ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın enerji bilinci, sıfır atık projeleriyle sürdürülebilir bir dünya için verdikleri mesajlar onlara olan inancımızı güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, 2023'ten bu yana her yıl tüm dünyada Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 30 Mart'ta kutlanan Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sıfır atık konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.