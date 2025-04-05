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Bakanlıktan kreşte 2 yaşındaki çocuğun darp olayına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da özel bir kreşte 2 yaşındaki kız çocuğunun diğer çocuklar tarafından darbedildiği olaya ilişkin, ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verildiğini açıkladı.

IHA5 Nisan 2025 Cumartesi 23:08 - Güncelleme:
Bakanlıktan kreşte 2 yaşındaki çocuğun darp olayına ilişkin açıklama
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir kreşte, 2 yaşındaki bir kız çocuğu uyku odasında, yaşı daha büyük iki çocuk tarafından yaklaşık 15 dakika boyunca darp edildi. Olay güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkarken, aile hem kreş yönetimi hem de olayda sorumluluğu bulunan personel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından olayla ilgili yapılan açıklamada, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen ihbar üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekiplerince ivedilikle harekete geçildiği belirtilerek, "Kreşte yapılan denetimin ardından ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bakanlık olarak ihmali bulunan yetkililerin gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" denildi.

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