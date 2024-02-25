Bakanlık Marmaris'teki mermer ocağı faaliyetinin ÇED sürecini sonlandırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tepki çeken ormanlık alana mermer ocağı projesine bakanlık 'dur' dedi.

SÜREÇ SONLANDIRILDI

Marmaris'te Beldibi Mahallesi Kırbaşı Tepesi mevkiinde bir firma, mermer ocağı faaliyeti için ÇED süreci başlatmıştı. Ancak ormanın içinde, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Marmaris Milli Parkı yakınında yapılması planlanan mermer ocağına vatandaşlar tepki göstermişti. Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, devreye girmiş durumu Çevre, Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Muğla Valiliği'ne bildirmişti.

"MARMARİS RAHAT OLSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından söz konusu projenin ÇED sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.

Müjdeli haberi paylaşan Serkan Yazıcı, "İlçemizde yapılması planlanan mermer ocağının ÇED süreci ile ilgili duruşumun ve söylemimin gereğini yerine getirdim. Serkan Yazıcı olarak doğaya; yeşile ve maviye zarar verecek her yatırımın karşısında olmaya devam edeceğim. Marmaris rahat olsun, Marmaris bana güvensin yeter. Son 20 yıldır betonlaşan Marmaris'i eski haline getirmek de benim boynumun borcu olsun" dedi.