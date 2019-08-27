Bakanlık paylaştı! Pençe-3´te hedefler böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Pençe-3'te hedefler böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.
Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:
Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor.
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