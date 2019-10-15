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Bakanlık paylaştı! Teslim olan terörist PKK zulmünü bu sözlerle anlattı

Milli Savunma Bakanlığı örgüt tarafından zorla silah altına alınan gencin ifadelerini paylaştı.

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Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce zorla silah altına alınan gençler Türk askerine sığındı.
 
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor! " ifadeleri kullanılarak Türk askerine teslim olan bir gencin görüntüsüne yer verildi.
 

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