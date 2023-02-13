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Güncel

Bakanlık personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Adalet Bakanlığı personeli, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki ihtiyacın karşılanması amacıyla kan bağışında bulundu.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 19:15 - Güncelleme:
Bakanlık personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi kuruldu.

Deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına yardımcı olabilmek için kan bağışında bulunan personel, herkesi ihtiyaç doğrultusunda kan vermeye davet etti.

Deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Hakim Hüseyin Aksoy, "Adalet Bakanlığı personelleri olarak, Bakanlığımızın düzenlediği kampanyaya destek vererek elimizden geldiğince depremzede vatandaşlarımız için destekte bulunmaya çalışıyoruz. Uzaktan, elimizden gelen imkanlardan birisi de bu. Bunu gerçekleştirdiğimiz için de kıvançlı hissediyoruz. Bütün depremzedelere tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Herkesi kan bağışı yapmaya davet eden bakanlık personeli Seda Kaya da "Depremden dolayı çok üzgünüz. İnanın burada çok acı hissettik. Biz de Adalet Bakanlığı personeli olarak elimizden geldiğince yardımlarımızı yapıyoruz. Kan bağışımızı da yapıyoruz. Türk Kızılaya bağış yapacak olan herkesi de buraya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kan bağışının önemine vurgu yapan bakanlık personeli Menderes Çelebi ise, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı mensubu olarak böyle bir etkinlik yapılması beni memnun etti. Gördüğüm kadarıyla da yoğun bir ilgi var, herkes kan vermek için sıraya girmiş durumda. Bu da sevindirici bir husus. Yani oradaki insanların bize her türlü ihtiyacı var. Gerek kan bağışı yaparak gerek maddi yardım gerek ayni yardım ne gerekiyorsa yapmamız lazım."

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