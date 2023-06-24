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Bakanlık pide, lahmacun ve börek iddialarına cevap verdi: Son üründen numune alınmaktadır

Tarım ve Orman Bakanlığı taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı iddialarını yalanladı.

IHA24 Haziran 2023 Cumartesi 09:10 - Güncelleme:
Bakanlık pide, lahmacun ve börek iddialarına cevap verdi: Son üründen numune alınmaktadır
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Tarım ve Orman Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca yıllık numune alma denetim programına göre toplu tüketim yerlerinde hem yemek harcından hem de son üründen numune alınmaktadır. Ancak henüz son ürün haline getirilmemiş ve hazırlanmasında sebze, kırmızı et, kanatlı eti, balık vb. bileşenler kullanılabilen pide, börek, lahmacun gibi ürünlerin harçlarından numune alınması zaman zaman yanlış değerlendirmelere sebep olmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Henüz hazırlık aşamasında olan gıdalar için değerlendirme yapmanın yanlış uygulamalara neden olabileceği belirtilen açıklamada, "Pide, lahmacun, börek vb. ürünler et ürünleri kapsamında değil yemek kategorisinde yer alan ürünlerdir. Bu ürünlere bitkisel (sebze, meyve) ve hayvansal (kırmızı et, kanatlı eti, balık vb.) bileşenler katılabilmektedir. Hatta tüketici taleplerine göre farklı bileşenler de kullanılabilmektedir. Bu nedenle henüz hazırlık aşamasında olan bir gıda için değerlendirme yapmak yanlış uygulamalara neden olabilmektedir. Söz konusu talimat; toplu tüketim yerlerinde pide, lahmacun, börek gibi ürünlerin harcında kanatlı eti hariç tek tırnaklı ve domuz eti aranmasına dair kontrollere devam edilmesi, son üründe ise tek tırnaklı ve domuz eti dahil tüm kontrollerin yapılması yönündedir. Toplu tüketim yerlerinde tüketicilere sunulan her türlü gıda maddelerinin bileşenlerinin kontrol görevlilerimize ve talep etmeleri halinde tüketicilere bildirilmesi zorunludur. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik Bakanlığımızca her türlü kontroller aksatılmadan devam edecektir" denildi.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı numune alınmayacağı iddialarını yalanladı
  • Tarım Bakanlığı pide börek ve lahmacun numunelerinin alınmaya devam edeceğini açıkladı
  • Gıda denetimi Tarım Bakanlığı numune alımı

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