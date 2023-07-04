Bakanlık rakamları açıkladı: 1 milyondan fazla kişi geçiş yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınır kapılarında giriş-çıkış yapmak isteyenlerin işlemlerinin hızlı ve konforlu şekilde gerçekleşmesi için gümrük personeliyle birlikte yoğun mesai yapıldı.

Bu kapsamda sınır kapılarından 22 Haziran-2 Temmuz'da 111 bin 689 araç ve 611 bin 71 yolcu ülkeye girdi. Aynı tarihlerde 83 bin 326 araç ve 515 bin 690 yolcu çıkışı gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 195 bin 15 araç ve 1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş-çıkışı oldu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, tatil döneminde 52 bin 30 yolcu aracı ve 214 bin 44 kişi ile en çok Kapıkule Sınır Kapısı 'ndan giriş yapıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda en yoğun gün 2 Temmuz Pazar olurken, 6 bin 992 araç girişi gerçekleşti. Avrupa'ya açılan bu kapıda bayram boyunca günlük ortalama 4 bin 730 araç ve 19 bin 459 yolcu girdi.