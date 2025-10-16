Bazı basın organlarında yer alan "İstanbul Boğazı'nda gırgır tekneleri balıkların önünü kesiyor, balık soykırımı yaşanıyor" iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda balıkçılık faaliyetlerinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve "Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında yürütüldüğü hatırlatılarak, boğazın yüzde 90'ında gırgır avcılığının kesin olarak yasak olduğu vurgulandı. Yasak bölgelerin koordinatlarla belirlendiği ve sahada 24 saat esasına göre Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denetim yapıldığı kaydedildi.

15 BİN DENETİM, 24 MİLYON TL CEZA

Bakanlık, sadece 2025 yılı içinde İstanbul Boğazı ve çevresinde 15 bin denetim gerçekleştirildiğini, kurallara aykırı avcılık tespit edilen 769 kişi hakkında 24 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca kaçak avcılık yaptığı belirlenen 20 gemiye el konularak mülkiyetlerinin kamuya geçirildiği belirtildi.

"Marmara ve İstanbul Boğazı'nın doğal dengesinin korunması devletin önceliğidir" mesajı verilen açıklamada, vatandaşların asılsız sosyal medya paylaşımlarına değil, resmî kurumların verilerine itibar etmesi çağrısında bulunuldu.