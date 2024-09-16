İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2024 Pazartesi / 13 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9867
  • EURO
    37,8569
  • ALTIN
    2827.97
  • BIST100
    9597.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık sahte işlemlere karşı uyardı: İtibar etmeyin
Güncel

Bakanlık sahte işlemlere karşı uyardı: İtibar etmeyin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin ismini kullanarak elektronik ortamda menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Bakanlık sahte işlemlere karşı uyardı: İtibar etmeyin
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin isminin kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığına dair duyum alındığı belirtildi.

Genel müdürlüğün tüm işlemlerinin elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünün bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki takibatlar kurumumuzca yapılmaktadır."

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • sahte işlem
  • dolandırıcılık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.