Bakanlık start verdi! Yangının yıktığı evler yeniden yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman yangınından etkilenen İzmir ve Bilecik'teki 350 köy evinin inşa sürecinin başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilecik'te 27 Haziran'da, İzmir'de ise 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarının ardından iki il için "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AFAD, İzmir ve Bilecik'te hak sahipliği sürecini tamamladı.



İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138, Seferihisar ilçesinde 143, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede ise 69 olmak üzere toplam 350 konutun inşa edilmesine karar verildi.



Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak projelendirilen evlerin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.



- YÖRESEL MİMARİ DİKKATE ALINACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hak sahipliği tespiti tamamlanan köylerde inşa çalışmalarına ağustos ayında başlanacağı yönündeki sözünün anımsatıldığı açıklamada, TOKİ'nin ihale süreçlerini Kurum'un talimatları doğrultusunda hızla tamamladığı belirtildi.

Bu kapsamda, inşa süreci için bölge halkının ihtiyaçları, iklim koşulları ve yöresel mimari dikkate alınarak 4 ayrı tipte proje tasarlandığı bildirildi.

Öte yandan açıklamada, Bakan Kurum'un da 29 Ağustos Cuma günü İzmir'in Ödemiş ilçesinde temel atma törenine katılacağı, ardından orman yangınında hasar gören köylerde yeni evlerin inşa sürecine başlanacağı kaydedildi.